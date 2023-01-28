Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ученые назвали лучшее время суток для тренировок

лучшее время для тренироки Фото: pixabay
Новое исследование позволило понять, когда повышается работоспособность мышц, при этом тело становится восприимчивей и выносливей к нагрузкам, сообщает Zakon.kz.

Ученые Университета штата Аризона заявили, что вечерние тренировки повышают мышечную работоспособность у женщин наилучшим образом.

Результаты эксперимента приводит медицинский журнал Frontiers in Medicine.

"Женщинам утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир в области талии и понизить кровяное давление. При этом вечерние сессии благоприятнее влияют на повышение мышечной работоспособности", – говорится в итоговом документе.

Также отмечается, что мужчинам вечерние нагрузки помогают понизить давление и уровень усталости. А вот в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, в какое время дня они занимаются спортом: в первой или во второй.

Читайте также

61 человек заразился коронавирусом в Казахстане за сутки

Стоматологи назвали своих врагов - пять главных разрушителей зубной эмали

Оксана Житникова
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
ВКО, застройка
Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления