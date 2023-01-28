Ученые назвали лучшее время суток для тренировок

Новое исследование позволило понять, когда повышается работоспособность мышц, при этом тело становится восприимчивей и выносливей к нагрузкам, сообщает Zakon.kz.

Ученые Университета штата Аризона заявили, что вечерние тренировки повышают мышечную работоспособность у женщин наилучшим образом.

Результаты эксперимента приводит медицинский журнал Frontiers in Medicine.

"Женщинам утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир в области талии и понизить кровяное давление. При этом вечерние сессии благоприятнее влияют на повышение мышечной работоспособности", – говорится в итоговом документе.

Также отмечается, что мужчинам вечерние нагрузки помогают понизить давление и уровень усталости. А вот в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, в какое время дня они занимаются спортом: в первой или во второй.