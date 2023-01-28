Мошенники выманивали у астанчан деньги, обещая в подарок машину
Фото: freepik
Мошенники, обещая в подарок машину, выманивали у жителей столицы деньги, нередко миллионные суммы, сообщает Zakon.kz.
Двое молодых людей в возрасте 23-х и 24-х лет, представляясь сотрудниками магазина, обзванивали "клиентов" и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Чтобы его получить, счастливчику необходимо внести определенную сумму в качестве взноса за оформление, растаможивание и техосмотр.
Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге.
Как выяснили сотрудники отдела криминальной полиции УП района Сарыарка, парни получили доступ к клиентской базе одного из интернет-магазинов.
"В настоящее время злоумышленники подозреваются по 16 фактам совершения интернет-мошенничеств. Подозреваемые находятся под стражей. Проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК". Пресс-служба ДП города Астаны
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