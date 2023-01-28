Мошенники выманивали у астанчан деньги, обещая в подарок машину

Мошенники, обещая в подарок машину, выманивали у жителей столицы деньги, нередко миллионные суммы, сообщает Zakon.kz.

Двое молодых людей в возрасте 23-х и 24-х лет, представляясь сотрудниками магазина, обзванивали "клиентов" и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Чтобы его получить, счастливчику необходимо внести определенную сумму в качестве взноса за оформление, растаможивание и техосмотр.

Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге.

Как выяснили сотрудники отдела криминальной полиции УП района Сарыарка, парни получили доступ к клиентской базе одного из интернет-магазинов.