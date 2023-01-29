Дженнифер Лопес едва не погибла во время съемок

Дженнифер Лопес чуть не погибла на съемках своего нового фильма в Доминикане, сообщает Zakon.kz.

В сложной ситуации голливудская звезда и певица оказалось во время съемок фильма "Моя пиратская свадьба", где Дженнифер исполнила главную роль, пишет Daily Mail.

Звезда запросто могла попрощаться с жизнью во время съемок с актером Джошем Дюамелем.

"У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы", — цитирует Лопес Daily Mail.

Актриса уточнила, что подол ее платья попал под колеса и ее чуть не утащило вниз. К счастью, Дюамель вовремя пришел на помощь. Джей Ло призналась, что это "было чертовски страшно".

Лопес рассказала, что вцепилась в партнера по и взмолилась о помощи: "Не отпускай меня, пожалуйста!"

Исполнивший роль жениха артист справился с задачей, при этом успев оригинально приободрить Дженнифер: "Если упадем, то вместе". Артистка призналась журналистам, что эти слова не добавили ей смелости: "Страшно было безумно".

Режиссеры решили вставить этот момент в одну из сцен в фильме.

Прошлым летом певица вышла замуж за Бена Аффлека. После скромной росписи в Лас-Вегасе влюбленные решили устроить роскошное торжество, чтобы отпраздновать главный праздник со своими друзьями. Мероприятие было конфиденциальным. Пара запретила гостям снимать церемонию на телефоны и выкладывать фото в соцсети.