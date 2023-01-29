МЧС РК опубликовало видео с экшн-камеры огнеборца в Таразе

Оперативное видео, снятое на экшн-камеру огнеборца пожарной части № 1 города Тараз Жамбылской области Шухрата Муртаева, опубликовало МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором запечатлены действия сотрудника МЧС РК, включает в себя выезд на пожар, эвакуацию пострадавших, тушение. Тяжелый рабочий выезд заканчивается тем, что усталый пожарный снимает с себя маску и буквально валится с ног от усталости.





В МЧС РК отмечают, что на видео снято тушение пожара, произошедшего на втором этаже на рынке "Аксай" в городе Таразе.

Общая площадь пожара составила 1050 кв.м. (общая площадь 2150 кв.м.). Пострадавших нет. На месте пожара работали 64 огнеборца и 17 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

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