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Взрыв прогремел на производстве боеприпасов в иранском городе Исфахан

Взрыв прогремел на производстве боеприпасов в иранском городе Исфахан Фото: irna.ir
Иранские власти подтвердили факт взрыва в центре производства боеприпасов в Исфахане, сообщает Zakon.kz

По информации агентства IRNA завод боеприпасов принадлежит Минобороны страны.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Замгубернатора провинции Исфахан по вопросам безопасности подтвердил, факт взрыва. Также он отметил, что причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

В ноябре прошлого года четыре человека погибли при взрыве газа на севере Ирана. Инцидент, в результате которого также пострадали 20 человек, произошел в провинции Дахук в студенческом общежитии.

Как пишут СМИ, Исхафан является одним из крупнейших городов Ирана, третий по количеству населения. Это одна из древних столиц Ирана, крупный промышленный и культурный центр. Кроме того, в Исфахане находится экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива. 

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Елена Вебер
Иран
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