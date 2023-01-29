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Землетрясение в Иране унесло жизни двух человек, сотни ранены

Землетрясение в Иране унесло жизни двух человек, сотни ранены Фото: pixabay
По меньшей мере два человека погибли и более 300 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла в Иране, сообщает Zakon.kz.

Информационное агентство Ирана IRNA сообщило, что землетрясение произошло в городе Хой, провинция Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана, 28 января около 21:44 (1:14, 29.01 по Астане) по местному времени на глубине 7 км.

По данным Тегеранского сейсмологического центра, подземные толчки были настолько сильными, что ощущались во многих районах Западно-Азербайджанского велаята, вызывая беспокойство у жителей.

Оно также ощущалось в нескольких городах, в том числе в столице провинции Тебризе в соседней провинции Восточный Азербайджан.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение также ощущалось в Турции, Ираке, Армении и Азербайджанской Республике.

29 января, рано утром в Иране прогремели серии взрывов на стратегических объектах.

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