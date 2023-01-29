В Японии установили автоматы по продаже китового мяса

По словам оператора, китовое мясо долгое время было источником споров, но продажи в новых торговых автоматах пошли на лад, сообщает Zakon.kz.

Японский китобойный оператор после долгих лет борьбы за продвижение своей противоречивой продукции нашел новый способ привлечь клиентов и увеличить продажи: автоматы по продаже китового мяса, передает NBC News.

В магазине Kujira, автоматическом магазине, который недавно открылся в портовом городе Йокогама недалеко от Токио, есть три автомата для китового сашими, китового бекона, китовой кожи и китового стейка, а также консервированного китового мяса по ценам от 1000 иен ( 3500 тенге) до 3000 иен (10 600 тенге).

Протесты против китобойного промысла пошли на спад после того, как три года назад Япония прекратила широко критикуемую исследовательскую охоту в Антарктике и возобновила коммерческий китобойный промысел у берегов Японии.

Киодо Сенпаку надеется расширить торговые автоматы до 100 точек по всей стране за пять лет.