В Шымбулаке поделились подробностями пожара
Полная хронология опубликована на официальной странице "Шымбулак" в Instagram.
Хронология пожара в ресторане "Oblaka", расположенном на горнлыжном курорте "Шымбулак":
- 5:30 на пульт 101 поступило сообщение о начале пожара;
- 04:50 — поступил звонок от спасательной службы;
- 05:14 — началась подача воды в снегогенераторы через насосную станцию.
В связи с невозможностью доступа пожарной техники к Талгарскому перевалу из-за особенностей горной местности личный состав ДЧС поднялся по канатной дороге "Комби-2".
Тушение пожара осуществлялось из системы объектового водоснабжения.
Кроме того, были задействованы все возможные технические силы курорта:
- Две линии снегогенераторов, которые превращают воду в снег;
- Две единицы январ ратрака;
- Использовались четыре снегохода.
Основные силы были направлены на предотвращение распространения огня по гондольной дороге "Комби-2".
Пожар локализовали в 08:05 и полностью ликвидировали в 08:30. Жертв и пострадавших нету. Площадь горения составила 800 квадратных метров.
Причина пожара выясняется.
В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава ДЧС, 12 сотрудников курорта.
Коллектив Шымбулака выразил искреннюю благодарность всем желающим в поддержку, не оставаясь равнодушны.
"Для нас это очень ценно. Главное, чтобы люди не страдали. Инфраструктуру мы обязательно восстановим".
По данным руководства горнолыжного курорта, в настоящее время мы неизвестно, когда будет введена в эксплуатацию канатная дорога "Комби-2", так как сначала необходимо убедиться, что пожар не затронул важные технические компоненты канатной дороги.
Пожар вспыхнул 29 января, рано утром.