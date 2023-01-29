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В Шымбулаке поделились подробностями пожара

В Шымбулаке поделилось подробностями пожара Фото: ДЧС Алматы
Полной хронологией событий и деталями пожара в рестобаре, находившегося на территории горнолыжного курорта, поделились сотрудники Шымбулака, сообщает Zakon.kz.

Полная хронология опубликована на официальной странице "Шымбулак" в Instagram.

Хронология пожара в ресторане "Oblaka", расположенном на горнлыжном курорте "Шымбулак":

  • 5:30 на пульт 101 поступило сообщение о начале пожара;
  • 04:50 — поступил звонок от спасательной службы;
  • 05:14 — началась подача воды в снегогенераторы через насосную станцию.

В связи с невозможностью доступа пожарной техники к Талгарскому перевалу из-за особенностей горной местности личный состав ДЧС поднялся по канатной дороге "Комби-2".

Тушение пожара осуществлялось из системы объектового водоснабжения.

Кроме того, были задействованы все возможные технические силы курорта:

  • Две линии снегогенераторов, которые превращают воду в снег;
  • Две единицы январ ратрака;
  • Использовались четыре снегохода.

Основные силы были направлены на предотвращение распространения огня по гондольной дороге "Комби-2".

Пожар локализовали в 08:05 и полностью ликвидировали в 08:30. Жертв и пострадавших нету. Площадь горения составила 800 квадратных метров.

Причина пожара выясняется.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава ДЧС, 12 сотрудников курорта.

Коллектив Шымбулака выразил искреннюю благодарность всем желающим в поддержку, не оставаясь равнодушны.

"Для нас это очень ценно. Главное, чтобы люди не страдали. Инфраструктуру мы обязательно восстановим".

По данным руководства горнолыжного курорта, в настоящее время мы неизвестно, когда будет введена в эксплуатацию канатная дорога "Комби-2", так как сначала необходимо убедиться, что пожар не затронул важные технические компоненты канатной дороги.

Пожар вспыхнул 29 января, рано утром.

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