Как воспаление десен может сказаться на сердце

Исследователи из Университета Хиросимы обнаружили, что пародонтит, заболевание десен, могут привести к проблемам с сердцем, сообщает Zakon.kz.

Исследователи обнаружили значительную связь между пародонтитом и фиброзом — рубцеванием придатка левого предсердия сердца, которое может привести к нерегулярному сердцебиению, называемому фибрилляцией предсердий.



"Пародонтит связан с давним воспалением, а воспаление играет ключевую роль в прогрессировании фиброза предсердий и патогенезе фибрилляции предсердий. Мы предположили, что пародонтит усугубляет фиброз предсердий". первый автор исследования Шунсуке Мияучи

У пациентов хирургическим путем были удалены придатки левого предсердия, и исследователи проанализировали ткань, чтобы установить корреляцию между выраженностью фиброза предсердий и тяжестью пародонтита. Они обнаружили, что чем сильнее пародонтит, тем сильнее фиброз, что позволяет предположить, что воспаление десен может усиливать воспаление и заболевания сердца.