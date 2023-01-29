"Барыс" в овертайме проиграл двухкратному обладателю Кубка Гагарина

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал на своем льду московское "Динамо", и уступил только в овертайме - 1:2, сообщает Zakon.kz.

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Одна из титулованных команд Западной конференции и двухкратный обладатель Кубка Гагарина, "Динамо" из Москвы сумела увезти ценные два очка из Астаны, одержав волевую победу. Счет был открыт казахстанцами, благодаря точному броску Джереми Бракко на 7-ой минуте.









На исходе первого периода москвичи сумели восстановить равновесие, шайбу на свой счет записал Андрей Никонов.









Ничейный результат продержался в оставшихся двух периодах, несмотря на усилия обеих команд, поразить ворота соперника. И судьба поединка решилась в овертайме, где удачный бросок Максима Джиошвили принес викторию коллективу из Москвы - 2:1.

Следующую встречу астанчане проведут на выезде 1-го февраля, с казанским "Ак Барсом".