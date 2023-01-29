Хирурги в Таразе спасли мужчину, проглотившего зубочистку

Хирурги Тараза провели экстренную операцию, чтобы спасти мужчину, проглотившего зубочистку, сообщает Zakon.kz.

В Таразскую городскую многопрофильную больницу был госпитализирован 54-летний мужчина с сильными болями в животе и слабостью. По его словам, уже 4 дня его мучили приступы боли. Несмотря на это, за медицинской помощью не обращался. Наконец, после сильного болевого приступа мужчина был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По инициативе заведующего хирургическим отделением, опытного и квалифицированного специалиста по лапароскопии Габидена Рахимжанова врачи-хирурги Бекташ Дурсунов и Алимбек Бекнур провели компьютерную томографию. На снимках обнаружена зубочистка, застрявшая в брюшной полости поступившего больного.





"Была экстренно проведена лапароскопическая операция по методу "удаление инородного предмета". Во время оперативного вмешательства извлечена длинная тонкая деревянная палочка (зубочистка) длиной 4 см и диаметром 2 мм. После успешно проведенной операции больной пришел в сознание и сообщил, что несколько дней назад ел казы. Он, должно быть, не заметил, что вместе с мясом зубочистка попала в пищевод". Пресс-служба Минздрава РК

В сообщении ведомства говорится: "поскольку зима – время "соғым", врачи предупреждают, что при употреблении мяса следует быть очень осторожным. Также важно вовремя обращаться за медицинской помощью при явных болевых симптомах".

