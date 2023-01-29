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Актауские спасатели вытащили тонущую женщину из воды

Актауские спасатели вытащили тонущую женщину из воды Фото: МЧС РК
Спасателям Актау удалось предотвратить трагедию. Они спасли тонущую в Каспийском море женщину, сообщает Zakon.kz.

9 января в 15:51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Актауские спасатели, несшие дежурство неподалеку, прибыли на место уже через семь минут после звонка.


К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.

В сообщении пресс-службы МЧС РК говорится, что в спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф.

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