Актауские спасатели вытащили тонущую женщину из воды

Спасателям Актау удалось предотвратить трагедию. Они спасли тонущую в Каспийском море женщину, сообщает Zakon.kz.

9 января в 15:51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Актауские спасатели, несшие дежурство неподалеку, прибыли на место уже через семь минут после звонка.





К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.

В сообщении пресс-службы МЧС РК говорится, что в спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф.