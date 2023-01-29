Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ЗКО мужчина во время ссоры ударил сожительницу кочергой по голове

рация Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области мужчина во время ссоры ударил сожительницу кочергой по голове, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 32-летний мужчина 29 января около 16:30 поссорился с 41-летней сожительницей. От обиды и злости он нанес ей множественные удары кочергой по голове. 

Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 99 УК РК "Умышленное причинение смерти другому человеку".

Читайте также

В Алматинской области похитили девушку - несколько недель удерживали и насиловали

Тропический циклон "Ченесо" привел к трагедии на Мадагаскаре

Актауские спасатели вытащили тонущую женщину из воды

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя
Представителей каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления