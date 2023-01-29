В ЗКО мужчина во время ссоры ударил сожительницу кочергой по голове

В Западно-Казахстанской области мужчина во время ссоры ударил сожительницу кочергой по голове, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 32-летний мужчина 29 января около 16:30 поссорился с 41-летней сожительницей. От обиды и злости он нанес ей множественные удары кочергой по голове.

Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 99 УК РК "Умышленное причинение смерти другому человеку".