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В Алматинской области похитили девушку - несколько недель удерживали и насиловали

В Алматинской области похитили девушку - несколько недель удерживали и насиловали Фото: pixabay
В Алматинской области 9 января похитили девушку и насильно удерживали, пока она не сумела 28 января сбежать, сообщает Zakon.kz.

Информацию о шокирующем случае опубликовала в Facebook правозащитница Дина Тансари.

Украли девушку якобы для замужества, но на самом деле, все это время она подвергалась издевательствам.

По словам правозащитницы, девушка написала заявление в полицию 29 января, но экспертизу еще не назначили.


"Девушке 21 год, не моется, ждет, когда полиция направит на СМЭ! Это издевательство!"

В полиции отреагировали на ситуацию.

"Обращение о преступлении против половой неприкосновенности зарегистрировано в ЕРДР ОП Уйгурского района и начато производство досудебного расследования. В настоящее время на основании поручения следователя ОП Уйгурского района, сотрудниками УП Талгарского района проводятся следственные мероприятия." Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов

По словам начальника Департамента полиции, ход расследования взят под его личный контроль.

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