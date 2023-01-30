Ситуация в Украине: ракета попала в жилой дом в Харькове

30 января при обстреле ракета попала в жилой дом центре Харькова. Здание охвачено огнем и серьезно повреждено, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в своем Телеграм-канале глава администрации Олег Синегубов, в доме, куда попала ракета, сильный пожар. По предварительным данным, это была ракета С-300.

Как позднее добавил Олег Синегубов, известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что Украина получит версию танков "Абрамс М1А2" без секретных элементов брони.

