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Ситуация в Украине: ракета попала в жилой дом в Харькове

Ситуация в Украине: ракета попала в жилой дом в Харькове Фото: Pexels
30 января при обстреле ракета попала в жилой дом центре Харькова. Здание охвачено огнем и серьезно повреждено, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в своем Телеграм-канале глава администрации Олег Синегубов, в доме, куда попала ракета, сильный пожар. По предварительным данным, это была ракета С-300.

Как позднее добавил Олег Синегубов, известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что Украина получит версию танков "Абрамс М1А2" без секретных элементов брони.

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Ситуация в Украине Украина Харьков
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