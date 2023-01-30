Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков

В течение недели, с 30 января по 5 февраля, возможен денежный приход, благодаря выполненным работам и предоставлению качественных услуг, сообщает Zakon.kz.

Успеха может достичь тот, у кого есть способности подмечать детали, кто выполнил задание уже давно и ждет вознаграждения. Вторая четверть растущей Луны соответствует летнему периоду. Цветом этой фазы является зеленый – это цвет природы, молодости, жизни. Как и молодость, вторая четверть Луны требует от человека выхода энергии, активных действий, стремления жить, добиваться желаемого, прогнозирует астролог Марина Соколова.

ОВЕН

Неделя активного самовыражения, энтузиазма, развития и творчества. Для вас характерен повышенный уровень активности, энергии. Откройтесь другим людям, сообщите то, что волнует и радует вас. Активно участвуйте в общественной жизни, максимально дайте выход своим талантам и способностям. Старайтесь не брать на себя никакие обременительные обязанности. В течение недели лучше всего заниматься тем, что приносит вам радость и удовольствие, тем, что вам безоговорочно нравится.

ТЕЛЕЦ

Единственное, чего следует остерегаться, - это перерасхода своих ресурсов, стремления прыгнуть выше себя. В течение недели вам следует ожидать первых значительных результатов от тех проектов, которые вы начали в прошлом или позапрошлом году. Возможно, теперь новые идеи помогут вам подкорректировать свои цели, вдохнуть в них жизнь или начать что-нибудь совершенно новое. В последнем случае ваш замысел окажется более жизнеспособным, если будет основан на ресурсах, накопленных в предыдущем году.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь как следует подзарядиться энергией и энтузиазмом – вы впереди планеты всей! Активность в течение недели выше, чем обычно. Вы обладаете мощным творческим импульсом, в котором суть важнейших из ваших замыслов – не останавливайтесь! И не стесняйтесь выглядеть моложе (или подвижнее), чем вы есть на самом деле! Это лишь привлечет к вам симпатии окружающих – вы познакомитесь с новыми прекрасными людьми. Чаще будете ходить в гости и принимать гостей, потому что неделя благоприятна для дружбы и любви.

РАК

Окружайте себя хорошими людьми, чаще устраивайте семейные мероприятия, всевозможные встречи с близкими и дорогими людьми. У вас появляется ценная возможность испытать свои идеи на практике. Именно так надо воспринимать препятствия и задержки, которые, вероятно, возникнут в течение недели. Окружающие могут намекать, что пора бы вам стать практичнее и серьезнее. Что ж, может быть, они и правы - по крайней мере, вам пора навести порядок в контактах, разложить все по местам, разгрести завалы незавершенной текущей работы.

ЛЕВ

Ваши творческие инициативы отличаются особенным многообразием в течение недели. После трудов предыдущего месяца вы можете позволить себе немного расслабиться и вкусить блага окружающего мира. Приглядевшись, вы обнаружите, что источники творческого вдохновения можно найти в ком угодно и в чем угодно, а радости жизни помогают восполнить запасы энергии. Важно, однако, помнить, что радости и удовольствия - не самоцель. В погоне за ними можно потерять и свой путь, и самого себя.

ДЕВА

Успех на стороне тех, кто занимается продажами. Вы не испытываете недостатка в оригинальных идеях и творческих замыслах, но теперь вам важно постараться сделать так, чтобы их поняли и оценили другие люди. Недостаточно быть просто ярким и самобытным, необходимо также стремиться к гармонии, иметь чувство меры, учитывать точку зрения партнера. Если в вашей семье есть общее увлечение (хобби), то сейчас идет самый подходящий месяц для него. А отправившись вместе в отпуск, вы получите массу удовольствия.

ВЕСЫ

Время переоценки ценностей, обретения желаемого положения, статуса. Вероятно, эта неделя будет менее оптимистичная, чем февраль в целом. Но ведь когда-то надо замедлить темп и поразмыслить над истинным смыслом того, что вы делаете, над подоплекой того, что вы способны непосредственно воспринять! Вероятно, вам потребуется время, чтобы проанализировать события, сопоставить мнения. Некоторая доля подозрительности в отношении к делам в этом месяце будет только на вашей совести. Не торопитесь и консультируйтесь!

СКОРПИОН

Ваши слова, мнения, идеи обладают сейчас особой силой! И вы, как никогда, способны впечатлить окружающих, изменить расстановку сил в свою пользу. Для людей творческих профессий в это время полезно предпринять шаги к получению вознаграждения, гонорара или другого финансового результата их работы. А для тех, кто занят бизнесом, важно подумать, нет ли какого-нибудь нестандартного решения, способного значительно увеличить производительность их труда. Используйте в полной мере свое воображение, беритесь за ответственные проекты, и вы победите.

СТРЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для крупномасштабных приобретений, продаж, рекламы. Ваши творческие замыслы и увлечения выходят в ближайшее время на новый уровень. Подумайте, как довести то, чем вы занимаетесь, до завершения и затем сделать рекламу. Оповестите о своем достижении окружающих людей. Будьте щедры: чем больше вы сейчас отдадите другим людям, тем больше получите взамен. Верьте не столько в здравый смысл и логику, сколько в свою удачу - и она вас не подведет. Не начинайте в течение недели новое дело, даже если желание будет велико.

КОЗЕРОГ

Отложите начинания до следующего лунного месяца, который начнется уже 20 февраля. А сейчас постарайтесь ярко представить себе, визуализировать то, к чему вы стремитесь. Появится возможность взглянуть на свой проект со стороны других людей и, возможно, обнаружить его слабые стороны. Неделя благоприятна для того, чтобы заняться чем-нибудь творческим, интересным - например, начать рисовать или писать книгу. Впрочем, это может быть и романтика, поскольку вы будете больше обычного подвержены чарам противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ

Волна свежей энергии побуждает вас взяться за новую работу, отправиться в путешествие. Не ждите у моря погоды, сделайте хотя бы что-нибудь из тех дел, о которых вы давно мечтали. Настало время позаботиться о детальной проработке тех творческих замыслов, за которые вы взялись в предыдущем лунном месяце. Больше времени проводите с друзьями, учитесь взаимовыгодному сотрудничеству. Вероятно, эта неделя станет одной из самых интересных и активных в течение первой половины 2023 года. Для учебы благоприятное время, поскольку вы способны схватывать идеи на лету.

РЫБЫ

Скорее всего, темп жизни сейчас несколько замедлится. Этот период времени не будет отличаться особенным многообразием. Планетарные ритмы помогают вам сосредоточиться на делах, требующих значительных усилий и организованности. Вы сможете испытать ваши идеи на практике. Наведите порядок в делах и закончите незавершенные проекты. Не делайте опрометчивых поступков - и впереди вас ожидает успех в любых начинаниях! Если вы имеете семью или романтического партнера, то эта неделя лучше всего подходит для того, чтобы укрепить ваши взаимоотношения.