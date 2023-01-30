WTA официально объявила Елену Рыбакину 10-ой ракеткой мира

30-го января Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала свой новый рейтинг, в котором лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с 25-го места поднялась на 10-ую позицию, сообщает Zakon.kz.

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Этот успех достигнут после того, как Елена Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии-2023. К сожалению, в решающем матче за титул чемпионки наша спортсменка в очень напряженной битве уступила пятой ракетке мире Арине Соболенко из Беларуси, которая теперь стала вторым номером женского мирового рейтинга.

"Январь - хороший месяц, сыграла с топ-игроками, побеждала их, физически себя отлично чувствовала, видела игровые улучшения. В целом позитивная поездка в Австралию. Надеюсь, далее все будет так. Долго ждала попасть в топ-10, каждый раз была близка, но, где-то не повезло, пример "Уимблдон". Сейчас я в топ-10, и цель удержаться здесь. Особой радости не испытываю, так как целей еще много, и хочется их достичь". Елена Рыбакина

На утро 30-го января Рыбакина занимает 10-е место в обновленном женском рейтинге, в ее активе 2815 очков. И возможно в ближайшее время она может еще подняться на пару степеней вверх. К примеру, от девятой позиции, где стоит олимпийская чемпионка Белинда Бенчич из Швейцарии, Елену отделяет всего лишь 90 баллов.





Возвращение Рыбакиной на корт произойдет скорее всего уже в ближайшее время, так как стартуют престижные турниры WTA 500 в ОАЭ (6 февраля) и Катаре (13 февраля), с заключительным Мастерсом WTA 1000 в Дубай (19 февраля).