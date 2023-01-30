В Абайской области школьников перевели на дистанционку

Учащихся первой смены двух районов Абайской области отправили на онлайн-обучение из-за плохой погоды, сообщает Zakon.kz.

Причиной отмены занятий для учеников первой смены стали плохие погодные условия в двух районах области.

Сообщение распространяет акимат региона, в том числе в своем телеграм-канале.

В четырех регионах Казахстана 30 января сохраняется штормовое предупреждение из-за тумана: Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской области и в Уральске.