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В Абайской области школьников перевели на дистанционку

В Абайской области школьников перевели на дистанционку Фото: Zakon.kz
Учащихся первой смены двух районов Абайской области отправили на онлайн-обучение из-за плохой погоды, сообщает Zakon.kz.

Причиной отмены занятий для учеников первой смены стали плохие погодные условия в двух районах области.

Сообщение распространяет акимат региона, в том числе в своем телеграм-канале.

В четырех регионах Казахстана 30 января сохраняется штормовое предупреждение из-за тумана: Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской области и в Уральске.

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