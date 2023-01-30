В правительстве обсудили планы по привлечению иностранных инвестиций на 2023 год

28 января премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, где рассмотрели итоги работы по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за прошлый год и обсудили планы на 2023, сообщает Zakon.kz.

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 15,1 трлн тенге (94,2% от годового плана), что на 7,9% больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается сферах операций с недвижимостью, горнодобывающей промышленности, сельскои хозяйстве, транспорте и складировании, сообщил в ходе заседания вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров.

Годовой план выполнили министерства науки и высшего образования (121,8%), здравоохранения (103,5%), просвещения (102,3%). Минимальные показатели у министерств экологии и природных ресурсов (79,4%), культуры и спорта (72,5%).

Отстающим среди регионов стали Улытауская (75,6%), Атырауская (84,2%) и Жамбылская (86,5%) области.

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что приток иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев 2022 года составил $22,1 млрд, что на 17,8% больше, чем за тот же период 2021 года. Так обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием отраслях машиностроения, возобновляемой энергетики, ГМК, металлургим, АПК и др.

В десятку стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.

Премьер-Министр отметил, что в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций, для чего со стороны Правительства созданы все необходимые условия.