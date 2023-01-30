6000 шагов в день: как сохранить сердце пожилого человека

Согласно новому исследованию, количество пройденных в день шагов, определяет, насколько мы получаем пользу для здоровья, когда речь идет о болезнях сердца, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Массачусетского университета определили, что у пожилых людей, которые проходят 6000 – 8000 шагов в день, риск сердечно-сосудистых болезней, таких как инфаркт или инсульт снижается на 40-50%, по сравнению с теми, кто проходит 2000 шагов в день. Исследование опубликовано в журнале "Circulation".

"Мы определили, что у взрослых старше 60 лет риск сердечно-сосудистых болезней снижался в течение шести лет наблюдения", — рассказала руководитель исследования Аманда Палуч, доцент кафедры кинезиологии Школы общественного здравоохранения и медицинских наук.

Это исследование продолжает предыдущую работу команды Палуч, где ученые опровергли мнение о том, что для долголетия требуется проходить 10 000 шагов в день, которое укрепилось в массовом сознании за счет одной удачной рекламы. Мета-анализ 15 исследований с участием 50 000 человек с четырех континентов показал, что ежедневная ходьба от 6 000 до 8 000 шагов снижает риск смерти в пожилом возрасте.

В итоге, ученые рекомендуют пожилым людям, которые ежедневно проходят менее 6 000 шагов, стараться увеличить количество шагов, так как риски появления сложностей работы сердца уменьшаются в два раза при ежедневной умеренной ходьбе, и положительно действуют на состояние сосудов.

Бахыт Туменова, врач и глава Национальной Ассоциация "Денсаулык", отметила, что в Казахстане, по последним данным ВОЗ, 87% смертей приходится на неинфекционные заболевания, из которых 47% составляют болезни сердца и сосудов. Чтобы свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нужно устранить факторы риска, которые позволят увеличить продолжительность жизни и сделать ее более комфортной.





"Сердечно-сосудистые патологии – это болезни старения, которые часто не проявляются до тех пор, пока люди не достигнут пожилого возраста. Но не все люди приходят к этому возрасту с одинаковыми результатами, часто вредные привычки провоцируют возникновение болезней сердца в более раннем возрасте. Поэтому важно, как можно раньше отказываться от вредных привычек. В тех случаях, когда человеку трудно отказаться от вредной привычки из-за психологической зависимости, рекомендуется переход на менее вредные альтернативы, согласно концепции снижения вреда. Для этого нужно ограничить употребление алкоголя, сигареты, научиться управлять стрессом, есть здоровую пищу, быть активнее, заниматься физкультурой и проходить не менее 6 000 шагов в день". Бахыт Туменова

Ранее Zakon.kz писал, что главный фактор риска возникновения деменции – возраст, но сам по себе он не так критичен. Исследования позволили выявить ряд факторов, которые способствуют развитию деменции, – если их нивелировать, можно снизить риски.