Экс-сотрудник Администрации президента получил новую должность

Назначен новый заместитель акима Костанайской области. Им стал Ринат Мухаметкалиев, который ранее занимал должность заведующего Секретариатом руководителя Администрации президента РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На должность замакима он назначен с 27 января 2023 года распоряжением главы региона Кумара Аксакалова.

"Ринат Мухаметкалиев будет курировать все вопросы социальной сферы". Пресс-служба акимата Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Ринат Мухаметкалиев родился в 1981 году в селе Шалкар Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности "юрист".



Трудовую деятельность начал с работы в частных и госорганизациях (2002-2004). В разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя руководителя управления, руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК (2004-2009). Также работал заместителем директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК (2009-2010). Вместе с тем был инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК (2010-2021). С сентября 2021 года по февраль 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы.

До нового назначения – с февраля 2022 года – занимал должность заведующего Секретариатом руководителя Администрации президента РК.