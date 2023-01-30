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Экс-сотрудник Администрации президента получил новую должность

Экс-сотрудник Администрации президента получил новую должность Фото: akorda.kz
Назначен новый заместитель акима Костанайской области. Им стал Ринат Мухаметкалиев, который ранее занимал должность заведующего Секретариатом руководителя Администрации президента РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На должность замакима он назначен с 27 января 2023 года распоряжением главы региона Кумара Аксакалова.

"Ринат Мухаметкалиев будет курировать все вопросы социальной сферы".Пресс-служба акимата Костанайской области
Экс-сотрудник Администрации президента получил новую должность

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Ринат Мухаметкалиев родился в 1981 году в селе Шалкар Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал с работы в частных и госорганизациях (2002-2004). В разные годы занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя руководителя управления, руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК (2004-2009). Также работал заместителем директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК (2009-2010). Вместе с тем был инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК (2010-2021). С сентября 2021 года по февраль 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы.

До нового назначения – с февраля 2022 года – занимал должность заведующего Секретариатом руководителя Администрации президента РК.

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