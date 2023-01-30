Какой будет погода в конце января, рассказали синоптики

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане с 31 января по 2 февраля 2023 года. Ожидается морозная зимняя погода на севере страны, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", северная половина республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления, в связи с чем сохранится морозная погода преимущественно без осадков.

Погоду южной половины страны будет определять южный циклон, с которым пройдут осадки.

2 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха до 5-12 тепла.