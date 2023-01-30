Нурлан Нуркенов стал первым замакима Астаны

Первым заместителем акима города Астана стал Нурлан Нуркенов, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города.

Нурлан Нуркенов родился 3 ноября 1976 года.

В 1999 году окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина по специальности "Бухгалтер-экономист", в 2011 году – Национальную школу государственной политики Академии при Президенте РК, в 2012 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, "Бакалавр юриспруденции".

Трудовой стаж начал с менеджера МЧП "Шамшырак". Также работал главным специалистом отдела организационно-инспекторской работы, заведующим отдела производственной сферы аппарата акима города Астаны. Являлся заместителем, заведующим отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК. Был руководителем ТОО "Мөлдір су". С июля 2013 по август был акимом Бурабайского района. С августа 2014 года по июнь 2017 был заместитель акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы. С июня 2017 по февраль 2019 был государственным инспектором Администрации Президента РК.

С февраля 2019 года являлся заместителем акима Нур-Султана.

Ранее стало известно, что Зере Утебаева назначена руководителем аппарата Конституционного суда.