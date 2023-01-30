Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Нурлан Нуркенов стал первым замакима Астаны

Нурлан Нуркенов стал первым замакима Астаны Фото: gov.kz
Первым заместителем акима города Астана стал Нурлан Нуркенов, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города. 

Нурлан Нуркенов родился 3 ноября 1976 года.

В 1999 году окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина по специальности  "Бухгалтер-экономист", в 2011 году – Национальную школу государственной политики Академии при Президенте РК, в 2012 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, "Бакалавр юриспруденции". 

Трудовой стаж начал с менеджера МЧП "Шамшырак". Также работал главным специалистом отдела организационно-инспекторской работы, заведующим отдела производственной сферы аппарата акима города Астаны. Являлся заместителем, заведующим отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК. Был руководителем ТОО "Мөлдір су". С июля 2013 по август был акимом Бурабайского района. С августа 2014 года по июнь 2017 был заместитель акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы. С июня 2017 по февраль 2019 был   государственным инспектором Администрации Президента РК. 

С февраля 2019 года являлся заместителем акима Нур-Султана. 

Ранее стало известно, что Зере Утебаева назначена руководителем аппарата Конституционного суда. 

Читайте также

Экс-сотрудник Администрации президента получил новую должность

В Астане запустят 30 инвестиционных проектов на 118 млрд тенге

Слушай голос разума, а не шелест купюр: как алматинцев призывают бороться против коррупции

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
города
В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления