Дождь, снег, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 31 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

Как отметили синоптики, лишь на севере и в центре РК под влиянием ложбины северного циклона ожидается небольшой снег с низовой метелью, а на юге страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, туман, гололед.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 11-13 мороза.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 7-9 тепла.