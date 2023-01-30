Человек сгорел заживо после ДТП на Капчагайской трассе

Автомобиль загорелся после ДТП на трассе в Алматинской области. Заживо сгорел один человек, сообщает Zakon.kz.

30 января на 54 километре Капчагайской трассы произошло столкновение Ford Mondeo и Mercedes-Benz C-Класс. От удара Ford вылетел с проезжей части в кювет и загорелся. Водитель сгорел заживо в машине. Были ли там еще пассажиры, выясняют полицейские.

Водитель Mercedes потерял управление от удара, у автомобиля оторвало колесо, машина несколько раз ударилась об отбойник. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительной версии, Ford Mondeo занесло на трассе.

На месте работают сотрудники полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В конце декабря эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.