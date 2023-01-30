Человек сгорел заживо после ДТП на Капчагайской трассе
30 января на 54 километре Капчагайской трассы произошло столкновение Ford Mondeo и Mercedes-Benz C-Класс. От удара Ford вылетел с проезжей части в кювет и загорелся. Водитель сгорел заживо в машине. Были ли там еще пассажиры, выясняют полицейские.
Водитель Mercedes потерял управление от удара, у автомобиля оторвало колесо, машина несколько раз ударилась об отбойник. Его госпитализировали в ближайшую больницу.
По предварительной версии, Ford Mondeo занесло на трассе.
На месте работают сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В конце декабря эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.