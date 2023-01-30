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В Казахстане спрос на доллары вырос на 18,3% в декабре

Ситуация на валютном рынке в декабре Фото: Zakon.kz
По данным Национального банка, спрос со стороны населения на иностранную валюту по сравнению с ноябрем повысился. В декабре нетто-покупка иностранной валюты населением выросла на 18,3% до 264,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом общий объем нетто-покупок в годовом выражении снизился на 46%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов и российских рублей.

Традиционно основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 89,1% или 235,3 млрд тенге, на российский рубль – 2,3% или 6 млрд тенге и на покупку евро – 8,5% или 22,5 млрд тенге.

При этом, как отметили в Нацбанке, в декабре нетто-покупка российского рубля за месяц  выросла в 2 раза (за год - снижение в 13,2 раза).

В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов выросла на 15 за месяц(за год снижение на 37,8%), нетто-покупка евро за месяц выросла на 44,2% (снижение на 28,6% за год).

По данным Нацбанка, общий объем операций по валютной паре тенге – доллар снизился за месяц на 11,3%) до 10,9 млрд долларов, при этом объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,5% до 3 млрд долларов.

В Нацбанке отметили, что в декабре 2022 года биржевой курс доллара к тенге на фоне сбалансированности спроса и предложения изменялся в диапазоне 460,58–473,51 тенге за один доллар.

В финрегуляторе пояснили, что дополнительному предложению на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (328,7 млн долларов) и конвертация трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет (461 млн долларов). Валютные интервенции не проводились.

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