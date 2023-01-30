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Астанинские врачи пять часов сшивали руку пациенту

Столичные врачи пять часов сшивали руку пациенту в Астане Фото: УВП Астана
Столичные врачи спасли руку молодому человеку, который получил серьезную травму на производстве, сообщает Zakon.kz.
"7 января пациент экстренно поступил в больницу с тяжелыми травмами. Правая рука у молодого человека была практически отделена на уровне верхней части плеча". Городская многопрофильная больницы №2

Операция проводилась двумя бригадами в 2 этапа. На первом этапе ангиохирурги сшивали сосуды для восстановления кровотока, вторым этапом травматологи сшили мышцы, нервы, сухожилия и кость.

"Операция длилась около пяти часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно".Врач-ангиохирург Дастан Сабырулы

Сейчас пациент проходит курс реабилитации.


"Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит".Врач-травматолог Алимжан Дуйсенбаев

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