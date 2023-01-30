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Ученые предупреждают, что "черные лебеди" могут быть полностью уничтожены одним вирусом

Ученые предупреждают, что "черные лебеди" могут быть полностью уничтожены одним вирусом Фото: pixabay
Иммунная система черного лебедя может стать чрезмерно уязвимой вирусу птичьего гриппа, к такому выводу пришли ученые из Австралии, сообщает Zakon.kz.

Угроза считается настолько серьезной, что может полностью уничтожить вид.

Ученые изучили геном черного лебедя и пришли к выводу что его ДНК местами отличается от обычного, знакомого всем лебедя.

Обычно это достижение можно было бы отметить с научной точки зрения, но сравнение с близкородственными белыми лебедями северного полушария показало, что в их ДНК отсутствуют некоторые важнейшие иммунные гены.

Вероятно, это частично связано с тем, что черный лебедь изолирован географически. Эти животные не подвергались такому воздействию патогенов, которые встречаются за пределами юго-востока и юго-запада Австралии, где они в основном живут и размножаются.

"Наши данные свидетельствуют о том, что иммунная система черного лебедя такова, что если какая-либо птичья вирусная инфекция распространится в его естественной среде обитания, их выживание окажется под угрозой".микробиолог Кирсти Шорт из Университета Квинсленда в Австралии.

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