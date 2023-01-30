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Крестьянское хозяйство в Сарыагаше незаконно подключили к газопроводу

Крестьянское хозяйство в Сарыагаше незаконно подключили к газопроводу Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Туркестанский филиал "КазТрансГаз" обнаружил целое крестьянское хозяйство в Туркестанской области, незаконно подключенное к газопроводу и снизившее давление в нем, сообщает Zakon.kz.
"Туркестанский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" установил, что давление газа в газопроводе после территории Крестьянского хозяйства от ГРС "Сарыагаш" значительно снижается. При попытке проведения проверки тепличного комплекса,  работникам Сарыагашского газового хозяйства не предоставили доступ на территорию объекта".

Так, 26 января филиал обратился в отдел полиции Сарыагашского района для оказания содействия в предоставлении доступа на территорию объекта Крестьянского хозяйства (тепличный комплекс).

На следующий день работники филиала, совместно с полицией в целях проведения комплексной проверки объекта, расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Куркелес, ул. Нефтебаза, д. б/н, прибыли на указанный адрес.

"По результатам совместной проверки был обнаружен факт самовольного подключения к действующему газопроводу высокого давления Ду-108 мм от ГРС "Сарыагаш", а также наличия на объекте установленного газопотреблеющего оборудования – 4 действующие самодельные горелки. Диаметр газопровода в точке подключения – Ø57 мм, давление газа в точке подключения – высокое".

В настоящее время выясняются все обстоятельства, объект отключен от газоснабжения.

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