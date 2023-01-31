Пять признаков "компьютерного зрительного синдрома": как проводить профилактику зрения
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По словам экспертов любой человек часто сидящий за монитором или использующий телефон подвержен риску данного синдрома, сообщает Zakon.kz.
Пять предупредительных признаков синдрома компьютерного зрения включают в себя: головные боли, сухость глаз, раздражение глаз, нечеткость зрения и двоение в глазах.
Поскольку экраны стали частью нашей повседневной жизни, эксперты назвали упражнения, облегчающие тревожные симптомы.
Упражнения йоги для глаз могут улучшить состояние и укрепить область вокруг глаз
Глазная йога может быть чем-то, о чем стоит задуматься, если вы проводите дни, глядя на экран компьютера в течение длительного периода времени, и страдаете синдромом компьютерного зрения.
Прежде чем приступить к йоге для глаз, обязательно снимите очки или контактные линзы.
- Глядя прямо перед собой, поднимите глаза к потолку
- Бросьте глаза в крайнее правое положение
- Бросьте глаза на пол
- Бросьте глаза в крайнее левое положение
- Поднимите глаза к потолку, затем переместите взгляд прямо вперед
- Повторите от двух до четырех раз, каждый раз меняя направление.
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