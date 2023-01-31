Пять признаков "компьютерного зрительного синдрома": как проводить профилактику зрения

По словам экспертов любой человек часто сидящий за монитором или использующий телефон подвержен риску данного синдрома, сообщает Zakon.kz.

Пять предупредительных признаков синдрома компьютерного зрения включают в себя: головные боли, сухость глаз, раздражение глаз, нечеткость зрения и двоение в глазах.

Поскольку экраны стали частью нашей повседневной жизни, эксперты назвали упражнения, облегчающие тревожные симптомы.

Упражнения йоги для глаз могут улучшить состояние и укрепить область вокруг глаз

Глазная йога может быть чем-то, о чем стоит задуматься, если вы проводите дни, глядя на экран компьютера в течение длительного периода времени, и страдаете синдромом компьютерного зрения.

Прежде чем приступить к йоге для глаз, обязательно снимите очки или контактные линзы.

Глядя прямо перед собой, поднимите глаза к потолку Бросьте глаза в крайнее правое положение Бросьте глаза на пол Бросьте глаза в крайнее левое положение Поднимите глаза к потолку, затем переместите взгляд прямо вперед Повторите от двух до четырех раз, каждый раз меняя направление.