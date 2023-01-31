Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пять признаков "компьютерного зрительного синдрома": как проводить профилактику зрения

Пять признаков "компьютерного зрительного синдрома", как проводить профилактику зрения Фото: pixabay
По словам экспертов любой человек часто сидящий за монитором или использующий телефон подвержен риску данного синдрома, сообщает Zakon.kz.

Пять предупредительных признаков синдрома компьютерного зрения включают в себя: головные боли, сухость глаз, раздражение глаз, нечеткость зрения и двоение в глазах.

Поскольку экраны стали частью нашей повседневной жизни, эксперты назвали упражнения, облегчающие тревожные симптомы.

Упражнения йоги для глаз могут улучшить состояние и укрепить область вокруг глаз

Глазная йога может быть чем-то, о чем стоит задуматься, если вы проводите дни, глядя на экран компьютера в течение длительного периода времени, и страдаете синдромом компьютерного зрения.

Прежде чем приступить к йоге для глаз, обязательно снимите очки или контактные линзы.

  1. Глядя прямо перед собой, поднимите глаза к потолку
  2. Бросьте глаза в крайнее правое положение
  3. Бросьте глаза на пол
  4. Бросьте глаза в крайнее левое положение
  5. Поднимите глаза к потолку, затем переместите взгляд прямо вперед
  6. Повторите от двух до четырех раз, каждый раз меняя направление.

Новость по теме

Какие продукты нежелательно употреблять при ОРВИ

Читайте также

Специи помогающие сбросить вес

Фрукты, полезные для почек, назвали эксперты

Токсиколог объяснил, можно ли есть подгоревшую еду

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Превышение торговой надбавки на продукты: в Алматы выявлены два рынка
Два рынка в Алматы завышали цены на продукты
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
города
В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления