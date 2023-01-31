13 тонн насвая пытался ввезти кыргызстанец из Убекистана

Пограничники Кыргызстана нашли контрабандный груз в машине, которая ехала из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Грузовик Volvo, за рулем которого был 34-летний гражданин Кыргызстана, пограничники досматривали на посту "Бургонду", передает Кaktus.media.

"При осмотре грузовой автомашины под управлением кыргызстанца Э. Б., 1984 года рождения, которая выезжала из анклава Чон-Гара Узбекистана в нашу страну, нашли 13 тонн насвая без соответствующих документов", — сообщает пограничная служба Кыргызстана.

По предварительной информации, водитель пытался провезти груз, чтобы затем продать.

Из Казахстана, не смотря на введенный запрет, продолжают вывозить горюче-смазочные материалы. Чаще под видом нефтепродуктов. Об этом рассказал премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания 20 января.