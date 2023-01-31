Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

13 тонн насвая пытался ввезти кыргызстанец из Убекистана

13 тонн насвая пытался ввезти кыргызстанец из Убекистана Фото: pixabay
Пограничники Кыргызстана нашли контрабандный груз в машине, которая ехала из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Грузовик Volvo, за рулем которого был 34-летний гражданин Кыргызстана, пограничники досматривали на посту "Бургонду", передает Кaktus.media.

"При осмотре грузовой автомашины под управлением кыргызстанца Э. Б., 1984 года рождения, которая выезжала из анклава Чон-Гара Узбекистана в нашу страну, нашли 13 тонн насвая без соответствующих документов", — сообщает пограничная служба Кыргызстана.

По предварительной информации, водитель пытался провезти груз, чтобы затем продать.

Из Казахстана, не смотря на введенный запрет, продолжают вывозить горюче-смазочные материалы. Чаще под видом нефтепродуктов. Об этом рассказал премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания 20 января.

Читайте также

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в мечети

Астанинские врачи пять часов сшивали руку пациенту

В Австралии разыскивают пропавшую крошечную радиоактивную капсулу

Мария Мельникова
Кыргызстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Превышение торговой надбавки на продукты: в Алматы выявлены два рынка
Два рынка в Алматы завышали цены на продукты
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
города
В Казахстане назвали города с самым грязным воздухом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления