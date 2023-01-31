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Сериал сняли о семье из Костанайской области

Сериал сняли о семье из Костанайской области Фото: скриншот с видео
Супруги Садыковы усыновили и удочерили 10 детей. Их история легла в основу сериала "Бозторғай", сообщает Zakon.kz.

Нурлан и Карлыга Садыковы приняли в свою семью 10 детей из детского дома в 90-х годах. Сейчас дети уже выросли и разъехались. Недавно вся большая семья собралась на празднование юбилея Карлыги Садыковой, ей исполнилось 60, передает 24kz.

"Все мои дети с ранних лет трудолюбивые. Я их учил, скот пасли, птицу выращивали. Учитывая способности каждого, старались дать специальность. Одни учились кулинарии, другие шитьём занимались. Эти навыки в жизни всегда пригодятся. Сейчас мои дети и учителями работают, и в бизнесе. А я радуюсь их достижениям". Нурлан Садыков

История семьи из Костанайской области заинтересовала создателей кино. Изучив историю Садыковых, они сняли сериал "Бозторғай". Лента уже выходит на телеэкране.

На своем YouTube-канале антикоррупционная служба запускает детективный сериал. Многосерийная лента под названием "QANA" сочетает в себе два жанра — детектив и драму. Проект антикоррупционного ведомства основан на реальных уголовных делах.

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