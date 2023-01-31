5 секретов счастья: в Гарварде провели исследование длиною в 80 лет

Одна из самых продолжительных исследований охватило жизнь 724 человек, за которыми наблюдали в течение 80 лет, сообщает Zakon.kz.

"The Good Life" (Хорошая жизнь), книга выпущенная учеными Гарварда в январе этого года, рассказывает о секретах счастья. Исследования начались в 1938 году. Ученые наблюдали за жизнью 724 добровольцев и жизнью их семей, рассказывает Dailymail.

"Самый удивительный вывод заключается в том, что хорошие отношения не только делают нас счастливыми, когда мы идем по жизни, но и сохраняют наше тело и мозг более здоровыми и мы живем дольше", — говорит исследователь и психиатр Роберт Дж. Уолдингер.

Книга основана на опросах, которые регулярно измеряют "удовлетворенность жизнью" людей. Авторы утверждают, что многие выводы переворачивают представления о счастье с ног на голову.

Друзья продлевают жизнь

Исследователи говорят, что социальная связь тесно связана со здоровьем и долголетием. Участники исследования, которые не "находят время" для людей, оказались изолированными и отчаянно несчастными.

Отмечайте тех, кто поддерживает вас

Чтобы создать здоровую сеть поддержки, исследователи советуют записывать, кто поддерживает вас и кого поддерживаете вы, в разных категориях. Поддержка может принимать форму "Безопасность", "Обучение и рост", "Эмоциональная близость и доверие", "Общий опыт", "Романтическая близость" и "Развлечение и расслабление".

Счастье — это не пункт назначения

Авторы говорят, что счастье — это не пункт назначения, а процесс, и что счастье раскрывается через работу с людьми.

Используйте разумный подход

Чтобы помочь вам построить отношения с другими людьми, авторы советуют подходить к проблемам "мудрее". Это "наблюдай, интерпретируй, выбирай (ответ), вовлекай, размышляй" — нужно время, чтобы подумать на каждом этапе вашего ответа.

Вы можете найти счастье в любое время

Люди часто чувствуют себя "в ловушке" своей несчастливой жизни или считают, что невозможно что-то изменить в своей жизни. У многих участников исследования было несчастливое детство или детство, омраченное пьяными или жестокими родителями, но они добились счастливой жизни.

Казахстан попал в Топ-5 самых счастливых стран. Опрос Gallup International опубликовал результаты традиционного международного исследования глобальных настроений за прошедший 2022 год. Анализ включает в себя показатели "индекса надежды", "индекса счастья", а также уровня ощущения глобальной угрозы в мире.