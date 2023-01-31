Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции

МВФ Фото: pixabay
Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз, согласно которому инфляция в мире замедлится до 6,6% в 2023 году, а в 2024 году - до 4,3%, сообщает Zakon.kz.

Инфляция останется на уровне, который значительно опережает допандемийный, следует из сообщения фининститута в Facebook.  

"По прогнозу мировая инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и до 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемийный уровень примерно в 3,5%", - говорится в докладе.

На медленный рост экономики повлиял высокий уровень инфляции, напряженная обстановка в мире, вспышка коронавируса в Китае в 2022 году. 

1 января в МВФ заявили, что половина стран ЕС в 2023 году окажется в рецессии. 

Читайте также

Как изменился спрос на разные валюты в Казахстане, рассказали эксперты

Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 260 млрд тенге в декабре

В Казахстане спрос на доллары вырос на 18,3% в декабре

Ирина Лукичева
МВФ
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Превышение торговой надбавки на продукты: в Алматы выявлены два рынка
Два рынка в Алматы завышали цены на продукты
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления