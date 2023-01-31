МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции

Фото: pixabay

Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз, согласно которому инфляция в мире замедлится до 6,6% в 2023 году, а в 2024 году - до 4,3%, сообщает Zakon.kz.

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