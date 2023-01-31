МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции
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Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз, согласно которому инфляция в мире замедлится до 6,6% в 2023 году, а в 2024 году - до 4,3%, сообщает Zakon.kz.
Инфляция останется на уровне, который значительно опережает допандемийный, следует из сообщения фининститута в Facebook.
"По прогнозу мировая инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и до 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемийный уровень примерно в 3,5%", - говорится в докладе.
На медленный рост экономики повлиял высокий уровень инфляции, напряженная обстановка в мире, вспышка коронавируса в Китае в 2022 году.
1 января в МВФ заявили, что половина стран ЕС в 2023 году окажется в рецессии.
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