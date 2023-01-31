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Впервые регистрация ТОО стала возможна через мобильное приложение банка

Впервые регистрация ТОО стала возможна через мобильное приложение банка Фото: Bereke Bank
Теперь зарегистрировать ТОО можно онлайн. Bereke Bank (ранее Сбербанк Казахстан) первым среди финансовых институтов запустил новый сервис регистрации ТОО в своем мобильном приложении B-Business.

Это стало возможным благодаря интеграции информационных систем банка и Министерства юстиции при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Национальные информационные технологии".

Услуга доступна для ТОО с единственным учредителем, являющимся резидентом Казахстана.

Впервые регистрация ТОО стала возможна через мобильное приложение банка

Фото: Bereke Bank

Преимуществом этой коллаборации является удобство и доступность – теперь регистрация ТОО не займет много времени. Отметим, прежде открытие ТОО было возможно только на веб-портале "электронного правительства" или в ЦОНе.

Процесс регистрации занимает всего пару минут, для этого необходимо лишь указать наименование юридического лица, ФИО учредителя, данные о бенефициарном собственнике, сумму вложения, реквизиты решения о создании ТОО, данные о недвижимости, вид деятельности и т. д.

Впервые регистрация ТОО стала возможна через мобильное приложение банка

Фото: Bereke Bank

Каждому желающему предпринимателю для открытия ТОО достаточно иметь смартфон и скачать приложение "B-Business". Услуга бесплатна, процесс занимает всего пару минут, и в течение рабочего дня вы получите справку о регистрации от уполномоченного органа.

Для удобства клиентов при успешной регистрации ТОО, не теряя времени, можно также открыть счет в мобильном приложении банка "B-Business", а также выбрать другие услуги для дальнейшего комфортного ведения бизнеса.

Впервые регистрация ТОО стала возможна через мобильное приложение банка

Фото: Bereke Bank

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре по номеру 7744 (бесплатно для звонков с мобильного на территории РК).

Приложение доступно для пользователей устройств Android и Huawei.

Впервые регистрация ТОО стала возможна через мобильное приложение банка

Фото: Bereke Bank

Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

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