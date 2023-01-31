Кордайцы стремятся к согласию

Председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа Дыдыр Двумаров напомнил, что прошло три года после трагических событий в Кордайском районе.

По его словам, со временем снижается острота восприятия, появляется возможность спокойного осмысления ситуации.

Фото: из архива Дыдыра Двумарова

Дыдыр Двумаров рассказал, как развивался Кордайский район после трагических событий:



"Уже состоялись процессы над застрельщиками и участниками беспорядков, уже на разных уровнях доказана причастность к трагедии криминальных сил. Но не оставляет мысль о том, что, если не было предпосылок, конфликт бы не вспыхнул. Об этом думают и сами кордайцы, и государственные органы. Как нам известно из школьной программы, экономика управляет нашей жизнью. И исходя из этой аксиомы, мы видим, что в прошедшие три года сделано очень много для того, чтобы укрепить благосостояние нашего населения.



Государством учтен такой фактор депрессивности, как безработица. Поэтому желающим предоставлена хорошая возможность организовать собственный бизнес: 253 жителям Кордайского района выделено 309 975 тыс. тенге для получения государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Среди получателей грантов 56 многодетных семей, 182 молодых человека в возрасте до 29 лет, 10 граждан с инвалидностью, три воспитателя детей-инвалидов, двое граждан, потерявших опекунов. Целевое назначение средств самое разнообразное – 69 человек получили государственную субсидию на приобретение технологического оборудования и инструментов, 184 - получили субсидию на развитие животноводства.

Кроме того, в Кордайском районе в рамках программы индустриально-инновационного развития реализуется семь инвестиционных проектов общей стоимостью 857 млрд 322,2 млн тенге. В ходе реализации проектов в период строительства планируется создать 760 новых рабочих мест, а в период ввода в эксплуатацию – 1366 новых рабочих мест.

Не менее важной задачей стало и выравнивание качества жизни.

Кордайский район, наверное, один из самых газифицированных в регионе. Если посмотреть на данные статистики, то голубое топливо используют 34 из 41 населенный пункт района, показатель – 83%. Местные власти обещают к 2025 году газифицировать и остальные семь сел.

Еще один значительный момент – если раньше крупные спортивные сооружения строились в районных центрах и самых крупных селах, то сейчас мы видим, что доступ к спорту и физкультуре для сельчан уравнивается. За последние три года построено девять спортивных комплексов, обеспеченность жителей спортивной инфраструктурой достигла 59,2%. В районе 349 спортивных объектов. В частности, построено 19 больших футбольных полей, 245 малых спортивных площадок, 68 спортивных залов, два плавательных бассейна, шесть тиров и стадион.

Эти спортивные сооружения доступны жителям района для занятий всеми видами спорта в вечернее время. На сегодня количество кордайцев всех возрастов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, достигает 60 944 человек или 38,5% всего населения.

Согласно плану развития района, в 2023 году завершится строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках Карасай, Аукатты, Карасу. Готов проект комплексов в поселках Большой Сулутор и Алга. В 2024 году планируется построить комплекс ангарного типа в поселках Жамбыл и Кайнар, а в 2025 году - физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Масанчи, Сортобе, Булар Батыр. Степное, Жамбыл.

Становится более доступным и удобным получение среднего образования. На сегодня в районе 77 общеобразовательных учреждений: 47 школ, 19 детских садов, 9 внешкольных учреждений, центр специальной подготовки и заочная школа.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" на период 2023 года запланировано строительство новой школы на 900 мест в селе Кордай, на 300 мест - в селе Каракемер, на 300 мест - в селе Карасу.

Для большей интеграции с обществом проложена оптоволоконная в 14 населенных пунктах стоимостью 350 млн тенге. Кроме того, в шести отдаленных селах установлена беспроводная связь 4G. В результате высокоскоростным интернетом охвачено 32 села или 78% населенных пунктов района.

Не менее важно чувство защищенности, понимание того, что государство не позволит повториться новым эксцессам. Поэтому в районе затрачено 57 млн тенге на установку 23 камер видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности.

Словом, за три прошедших года государством было сделано много, чтобы жители района не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Однако, как бы ни была важна экономическая составляющая, мы все понимаем, что без взаимного движения навстречу друг другу сложно сохранить понимание и уважение.

В 2021 году в селе Кордай был открыт "Центр изучения языков", где в первый же год на курсах казахского языка обучились 47 групп - 592 слушателя, из них 572 - получили сертификаты. В числе слушателей основную массу составляют не только педагоги, но также много госслужащих, сотрудников различных предприятий, учащихся, безработных.

Особо стоит отметить, что изучением казахского языка активно занялись служители религии дунганского происхождения. Некоторые уже читают проповеди сразу на трех языках: казахском, дунганском, охватывая божьим слово всех прихожан. Учитывая важное место, которое сегодня религия занимает в жизни многих кордайцев, можно сказать, что поступок священнослужителей – яркий пример ответственности за сограждан, их мир и спокойствие.

Кроме того, в школах и детских садах растет число групп с преподаванием на казахском языке. Родители ясно понимают, что изучение казахского языка – это еще одно окно в мир для их детей, для которых Казахстан – Родина".