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Стоит присмотреться: китайский автоконцерн открыл шоурум

Стоит присмотреться: китайский автоконцерн открыл шоурум Фото: "Астана Моторс"
На днях в Алматы состоялось торжественное открытие шоурума знаменитого автобренда Chery. Церемонию в стиле празднования Китайского Нового года посетили селебрити и известные автоблогеры.

Chery Esentai Premium – новый проект First Motor Group, официального дистрибьютора Chery. Дочерняя компания "Астана Моторс" активно развивает дилерскую сеть Chery в Казахстане. На текущий момент Chery представлен в Астане, Костанае, Караганде, Павлодаре, Шымкенте, Актобе, Атырау, Актау, Уральске. В Алматы два дилерских центра, работающих в традиционном формате "офлайн", и один online-дилер. Дилерский центр в Таразе открылся буквально на прошлой неделе.

"Шоурум – не самый привычный формат и для Chery, и для "Астана Моторс". Корпоративные стандарты группы компаний и наших китайских партнеров во многом совпадают и построены на комплексном предоставлении услуг… Поэтому для нас в приоритете - открытие дилерских центров в формате 3S – продажа, постпродажное обслуживание, запчасти и комплектующие. Но исключения делают правила точнее! Особенно, когда речь идет о нашем флагмане Tiggo 8 Pro MAX".Директор официальной дистрибуции Нурлан Шамгонов
Стоит присмотреться: китайский автоконцерн открыл шоурум

Фото: "Астана Моторс"

Праздничное оформление шоурума, микс традиций и трендов идеально подчеркнули дух и стиль автомобилей Chery – сочетать привычное и ультрамодное, проверенное и инновационное.

"Мы постоянно мониторим обратную связь от наших клиентов, видим, что бренд уже стал и узнаваемым, и любимым, и тем не менее выбрали для шоурума одно из самых статусных и ярких мест в Алматы. Автомобиль – это life style, настроение… Тут, как для бриллианта, важна хорошая оправа, которая позволит засиять всем граням!"Директор по маркетингу First Motor Group Айгуль Темешова
Стоит присмотреться: китайский автоконцерн открыл шоурум

Фото: "Астана Моторс"

Открытие шоурума – не единственное яркое событие наступившего года. Автоблогер Азат Омарбаев рассказал, что среди анонсированных новинок бренда больше всего ждет седан:

"Все бренды Поднебесной зашли в Казахстан с кроссоверами, Chery первыми собираются показать седан".
Стоит присмотреться: китайский автоконцерн открыл шоурум

Фото: "Астана Моторс"

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