Стоит присмотреться: китайский автоконцерн открыл шоурум

На днях в Алматы состоялось торжественное открытие шоурума знаменитого автобренда Chery. Церемонию в стиле празднования Китайского Нового года посетили селебрити и известные автоблогеры.

Chery Esentai Premium – новый проект First Motor Group, официального дистрибьютора Chery. Дочерняя компания "Астана Моторс" активно развивает дилерскую сеть Chery в Казахстане. На текущий момент Chery представлен в Астане, Костанае, Караганде, Павлодаре, Шымкенте, Актобе, Атырау, Актау, Уральске. В Алматы два дилерских центра, работающих в традиционном формате "офлайн", и один online-дилер. Дилерский центр в Таразе открылся буквально на прошлой неделе.



"Шоурум – не самый привычный формат и для Chery, и для "Астана Моторс". Корпоративные стандарты группы компаний и наших китайских партнеров во многом совпадают и построены на комплексном предоставлении услуг… Поэтому для нас в приоритете - открытие дилерских центров в формате 3S – продажа, постпродажное обслуживание, запчасти и комплектующие. Но исключения делают правила точнее! Особенно, когда речь идет о нашем флагмане Tiggo 8 Pro MAX". Директор официальной дистрибуции Нурлан Шамгонов

Фото: "Астана Моторс"

Праздничное оформление шоурума, микс традиций и трендов идеально подчеркнули дух и стиль автомобилей Chery – сочетать привычное и ультрамодное, проверенное и инновационное.



"Мы постоянно мониторим обратную связь от наших клиентов, видим, что бренд уже стал и узнаваемым, и любимым, и тем не менее выбрали для шоурума одно из самых статусных и ярких мест в Алматы. Автомобиль – это life style, настроение… Тут, как для бриллианта, важна хорошая оправа, которая позволит засиять всем граням!" Директор по маркетингу First Motor Group Айгуль Темешова

Фото: "Астана Моторс"

Открытие шоурума – не единственное яркое событие наступившего года. Автоблогер Азат Омарбаев рассказал, что среди анонсированных новинок бренда больше всего ждет седан:



"Все бренды Поднебесной зашли в Казахстан с кроссоверами, Chery первыми собираются показать седан".