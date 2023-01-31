Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Нуркена Шарбиева назначили на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана. Об этом рассказали 31 января в пресс-службе премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000–2002 годы работал ведущим, главным специалистом Департамента земледелия, Департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства.

С 2002 по 2011 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства сельского хозяйства.

2011-2012 годы был директором Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий.

2012-2013 годы работал заместителем директора Департамента агропромышленной политики Евразийская экономическая комиссия в Москве.

2013-2014 годы был управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2014 по 2017 годы работал в частной организации.

В 2017-2018 годы занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

2018-2020 годы был председателем правления АО "СПК "Тараз".

В 2020-2022 году занимал должность управляющего директора – директора департамента НПП "Атамекен".

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность руководителя секретариата проектного офиса "Ауыл аманаты" партии "АМАНАТ".