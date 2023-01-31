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Предварительную оценку платежного баланса сформировали в Нацбанке

О платежном балансе рассказали в Нацбанке Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в 6,3 млрд долларов. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в 7,9 млрд долларов.

Как пояснили в Нацбанке, переход текущего счета из отрицательной зоны в положительную связан с улучшением торгового баланса, профицит которого достиг 35,1 млрд долларов, существенно улучшившись в сравнении со значением сопоставимого периода прошлого года на 16,4 млрд долларов (на 87,3%). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом.

"Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с прошлым годом и достиг 84,8 млрд долларов. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил 46,9 млрд долларов", - рассказали в Нацбанке.

Импорт товаров, в свою очередь, увеличился на 19,6%, до 49,7 млрд долларов. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в промежуточных (на 19,5% или 3,9 млрд долларов) и непродовольственных потребительских товарах (на 33,0% или 2,9 млрд долларов).

Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 15,1% (или на 3,4 млрд долларов) и составили 26,3 млрд долларов.

Таким образом, рост доходов иностранных инвесторов сдерживает улучшение текущего счета, компенсируя положительный вклад увеличения экспорта товаров, добавили в финрегуляторе.

По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере 7 млрд долларов за счет роста иностранных активов и сокращения внешних обязательств резидентов (за 2021 год отмечен чистый приток 2,4 млрд долларов). При этом, положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора.

По данным Нацбанка, резервные активы (без учета активов Национального Фонда) по состоянию на 1 января 2023 года оценивались в 35,1 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 7,2 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

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