Токаев обновил состав Комиссии по правам человека

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 27 января 2023 года "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 "О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК включили:

Алауханова Есбергена Оразулы - главного редактора международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию);

Бейсембаева Гани Бектаевича - министра просвещения РК;

Ескараева Азамата Несипбаевича - министра юстиции РК;

Ластаева Артура Ермековича - уполномоченного по правам человека в РК (по согласованию);

Нурбека Саясата - министра науки и высшего образования РК;

Оралова Асхата Раздыковича - министра культуры и спорта РК;

Хасанову Шахнозу Кулабдулаевну - директора общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию);

Ударцева Сергея Федоровича - судью Конституционного Суда РК (по согласованию).

Вместе с тем из состава Комиссии вывели:

экс-министра культуры и спорта Даурена Абаева;

председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову;

бывшего члена Конституционного совета Иогана Меркеля;

судью Конституционного суда Каната Мусина;

судью Конституционного суда Еркина Онгарбаева.

29 декабря 2022 года Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда Казахстана. Ранее она занимала пост уполномоченного по правам человека.

30 декабря 2022 года Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции Казахстана. В тот же день он получил новую должность - был избран судьей Конституционного суда. Судьей Конституционного суда был избран Еркин Онгарбаев.

4 января 2023 года Даурен Абаев освобожден от должности министра культуры и спорта. Его сменил на этом посту Асхат Оралов.

Указ вводится в действие со дня подписания.