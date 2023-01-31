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Галидулла Азидуллин назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Галидулла Азидуллин назначен вице-министром экологии и природных ресурсов Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства 31 января Галидулла Азидуллин назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году и.о. главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

C 2003-2008 годы — главный специалист; начальник отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО "СК Алатау".

С 2009-2020 годы занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.

С 2020-2022 годы — руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

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