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Вопросами газификации Астаны озабочен президент

Вопросы газификации Астаны Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На совещании по вопросам развития Астаны 31 января президент поднял вопрос газификации города, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, газификация Астаны идет со скрипом, хотя из бюджета выделены большие средства.

"В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата – довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология – в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся. Такое положение дел нужно срочно менять. Правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки", - сказал президент.

Он также сообщил, что Правительству совместно с Фондом "Самрук-Казына" нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа.

"Вместе с тем само подключение газа для наших граждан обходится недешево – до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил также, что еще одной крайне важной задачей является обеспечение стабильного электроснабжения. Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт, резюмировал глава государства.

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