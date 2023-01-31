Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент: В маловодные периоды Астана может остаться без воды

Президент: В маловодные периоды Астана может остаться без воды Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы заявил, что актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По словам президента в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.
"Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он отметил, что важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения. 

Читайте также

Токаев высказался о дефиците мест в детских садах и нехватке школ

Нужно прекратить строить дома без паркингов – Токаев

Изучить опыт Казани при обустройстве Астаны поручил президент

Анастасия Стативкина
Астана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления