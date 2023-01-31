Президент: В маловодные периоды Астана может остаться без воды
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы заявил, что актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения, сообщает Zakon.kz.
По словам президента в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.
"Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он отметил, что важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения.
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