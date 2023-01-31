Президент: В маловодные периоды Астана может остаться без воды

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы заявил, что актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

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