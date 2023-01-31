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В Казахстане утвердили правила рассмотрения жалоб уполномоченным по правам человека

В Казахстане утвердили правила рассмотрения жалоб уполномоченным по правам человека Фото: акимат Алматы
Уполномоченный по правам человека приказом от 20 января 2023 года утвердил Правила рассмотрения жалоб, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам уполномоченный и его представители в областях, городах республиканского значения, столице в пределах своей компетенции рассматривают жалобы заявителей, поданные лично или через представителей.

Также для защиты прав гражданина и с его письменного согласия к уполномоченному или к его представителю могут обращаться общественные объединения.

Жалоба должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и месте жительства или работе заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе прилагаются документы и другие материалы, подтверждающие доводы заявителя.

Срок рассмотрения - 15 рабочих дней.

Документом определен также устный прием жалоб (личный прием), который проводится по предварительной записи согласно утвержденному графику. При этом может быть принято решение о приеме заявителей без предварительной записи.

Уполномоченный и его представители имеют возможность беспрепятственного посещения и общения с лицами, находящимися в организациях и учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания.

С такими лицами проводится беседа без свидетелей, лично или при необходимости через переводчика, а также с любым другим лицом, которое может предоставить соответствующую информацию.

Проведение бесед с использованием аудиозаписи, фото-и видео съемок осуществляется с согласия лиц, находящихся в соответствующих организациях и учреждениях. Прослушивание и аудиозапись бесед уполномоченного иными лицами запрещены, - говорится в документе.

Вместе с тем с согласия заявителя прием может осуществляться посредством видеоконференцсвязи.

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2023 года.

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