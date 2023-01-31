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"Не могли поступить иначе": военные, рискуя жизнью, спасли из пожара жителей Уштобе

Военные, рискуя жизнью, спасли из пожара жителей Уштобе Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил - младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков - вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов.

Инцидент произошел еще 19 января 2023 года. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня, 31 января, из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.

Военные, рискуя жизнью, спасли из пожара жителей Уштобе

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По стечению обстоятельств в момент чрезвычайного происшествия военные проезжали мимо дома по ул. Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков немедля проникли в горящий дом и вытащили из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов в безопасное место.

Военные, рискуя жизнью, спасли из пожара жителей Уштобе

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В свою очередь рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва. После рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.

"Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", – объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.

Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.

Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.


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Жетысуская область МО РК Уштобе
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