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Токаев направил телеграммы соболезнования президенту и премьер-министру Пакистана

Токаев направил телеграммы соболезнования президенту и премьер-министру Пакистана Фото: akorda.kz
31 января Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавар.

"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", – говорится в соболезновании.

30 января террорист-смертник совершил взрыв в мечети Пакистана. Взрыв произошел недалеко от полицейского участка в Пешеваре. Как сообщили полицейские, террорист взорвал бомбу, когда находился в мечети в первом ряду. Погибли 63 человека и около 157 получили ранения.

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