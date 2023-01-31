Лжесотрудник правоохранительных органов обещал "карьерный рост" за 18 тыс. долларов

В Алматы мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и обещал "карьерный рост", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП города, за вознаграждение он обещал повышение в должности. Полицейские задержали подозреваемого.

Как рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев, 31-летний гражданин А., представляясь сотрудником одного из правоохранительных органов, обещал продвижение по карьерной лестнице. Но "услуга" была платной – необходимо было заплатить ему около 18 тысяч долларов.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемый информацию о своей компетентности распространял в корыстных целях. Убеждал в чистоте своих намерений, предлагал перечислить предоплату. На данный момент в нашем подразделении зарегистрировано два факта обмана". Данияр Мендебаев

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК.

Количество пострадавших может быть гораздо больше, поэтому граждан, кто пострадал от действий данного гражданина, нужно обратиться в УП Наурызбайского района или позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.

21 января в Алматы задержан лжесотрудник Антикора.