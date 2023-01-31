Лукашенко подарили чучело льва в обмен на трактор

Глава Беларуси Александр Лукашенко, прибывший с официальным визитом в Зимбабве, подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор. Мнангагва в ответ подарил чучело африканского льва.

Об этом пишет агентство БЕЛТА.

Встреча состоялась в формате "один на один" в Государственном Доме Зимбабве — официальной резиденции главы государства.

30 января лидер Белоруссии прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Там политика встретил президент африканского государства, а члены приветственной делегации исполнили для него национальные танцы.

В ходе встречи были подписаны двусторонние документы. Сегодня, 31 января, прошла церемония передачи белорусской техники.

По итогам переговоров с лидером республики Лукашенко анонсировал третью фазу программы. Он сообщил, что в течение ближайших 1,5 лет Белоруссия поставит Зимбабве сельхозтехнику на сумму свыше $66 млн. Речь идет о более чем 3700 тракторах и 60 комбайнах.