В Алматы увеличили число пунктов приема пострадавших при землетрясении

Аким Алматы Ерболат Досаев подписал распоряжение об увеличении числа пунктов приема пострадавших при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Если ранее в городе было 220 зданий с повышенной сейсмической устойчивостью, то теперь их стало 384.

"Пункт приема населения – это безопасные места, куда могут обратиться жители при объявлении чрезвычайной ситуации. Как правило, они размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах. Их строят в соответствии со строительными нормами, поэтому они могут защитить при землетрясении", – рассказали в пресс-службе ДЧС города.

С полным списком зданий в каждом районе Алматы можно ознакомиться здесь.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС, за два месяца действиям при ЧС каскадным методом спасатели обучили более полумиллиона алматинцев.

"Слушателям организовывают практические задачи, если они оказались в зоне ЧС, как оказать первую помощь пострадавшему, вручаются обучающие памятки по действиям при ЧС. Слушателям демонстрируется учебный класс по имитации землетрясения и мобильный симулятор землетрясений до 9 баллов, где они реально ощущают на себе вторичные факторы опасности во время подземных толчков, падение люстры, настенных картин, часов, шкафов и другого мебельного интерьера", – рассказали в пресс-службе.





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы





Первый ликбез по гражданской обороне начался с ноября прошлого года, первым делом обучили акимов районов, заместителей акимов, начальников управлений, отделов акиматов. Руководителям рассказали о действиях руководящего состава при ЧС, способах эвакуации населения, местах сборов при ЧС, безопасных местах в здании и на улице, о пунктах приема пострадавшего населения, вручили памятки "10 простых шагов при землетрясении".





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы





Следующее звено каскадного обучения подхватили Управления образования и молодежной политики, которые передали полученные знания преподавателям и воспитателям, а они в свою очередь обучили школьников, студентов и их родителей, используя родительский чат.

В департаменте посоветовали в мобильном телефоне обновить приложение "2ГИС", а в поисковой строке ввести запрос "Пункты приема пострадавшего населения".

"Приложение укажет на карте города все имеющиеся пункты, начиная с близко расположенных к вам", – резюмировали в сообщении.

Последнее землетрясение в Казахстане было зафиксировано 17 января. Оно произошло в 167 км на юго-восток от Алматы.