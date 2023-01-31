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На Бухтарминском водохранилище закрыли ледовую переправу

закрыта дорога Фото: astanatv.kz
Акимат Курчумского района Восточно-Казахстанской области заявил о том, что на Бухтарминском водохранилище закрыли ледовую переправу, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ASTANA TV, причиной стала огромная трещина.

Как уточняется, во избежание ЧП на месте установлен пост полиции.

"Для жителей сразу 3 районов эта ледовая переправа – единственная короткая дорогая на тот берег. Пока она закрыта, люди вынуждены преодолевать в обход лишние 400 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно на Бухмарминском водохранилище под лед ушел целый трактор. ЧП произошло 11 января.

В конце сентября 2022 года сообщалось, что мост через Бухтарминское водохранилище планируют достроить в декабре 2024 года. Согласно плану, он должен изменить логистику в трех районах ВКО. 

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